Haarlem maakt de leegstaande sportcomplex Beijneshal met spoed gereed voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Naar verwachting komt dit weekend een groep van ongeveer 80 mensen per bus aan. De oude hal is vervallen, maar Haarlem heeft tot nu toe geen betere plek gevonden voor noodopvang. De zoektocht gaat naarstig door.

Donderdagmiddag heeft de gemeente de omwonenden van de sporthal aan het Stationsplein ingelicht. "Een sporthal heeft niet onze voorkeur", zei burgemeester Jos Wienen gisteren tijdens de commissie Bestuur van de gemeenteraad. Hij is wel blij dat deze plek 'om niet' is aangeboden als opvangplaats en voor de eerste nood maakt hij er graag gebruik van. Er kunnen 75 tot 200 vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen.

Tenminste 600 plekken

Maar Wienen vindt het niet de ideale plek in verband met voorzieningen en privacy van de vluchtelingen. De gemeente blijft doorzoeken naar betere locaties voor structurelere opvang. Haarlem heeft al toegezegd voor tenminste 600 opvangplekken te zorgen.

Eerder deze week werd al bekend dat een paar gezinnen onderdak gevonden hebben in de reguliere opvanglocatie Velserpoort in Haarlem-Noord. Een andere groep heeft onderdak in hotelkamers, die ter beschikking waren gesteld.

Daarnaast hebben ook inwoners van Haarlem personen gehuisvest. Hart voor Haarlem heeft gevraagd of er een noodfonds door de gemeente gemaakt kan worden, waarmee financiële ondersteuning gegeven kan worden. Dat is volgens burgemeester Wienen niet nodig, omdat het rijk dat al doet. Organisaties Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils zijn gevraagd hierin te bemiddelen.

Overigens heeft de gemeente Haarlem het rijk toegezegd dat de boten die nu in het Spaarne liggen voor de opvang van vluchtelingen voor het Centraal Orgaan voor asielzoekers, tot 1 oktober beschikbaar blijven. Er is een nijpend tekort aan opvangplekken. De boten worden vanaf 1 april wel aan de overkant van het Spaarne aangemeerd aan de Conradkade in de Waardepolder.