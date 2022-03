Bijna 40 procent van de Haarlemmers is het volmondig eens met stadsarchitect Willem Hein Schenk: "Het is onvermijdelijk dat er meer hoogbouw moet komen in de stad." Dat blijkt uit een onderzoek dat NH Nieuws door Kieskompas heeft laten uitvoeren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De woningnood is hoog en de ruimte te schaars.

Uit een enquête onder bijna 400 Haarlemmers geeft ruim een derde aan dat op één of andere manier het woningtekort aangepakt moet worden. "Niet praten, maar bouwen", schrijft één van de ondervraagden er met een uitroepteken bij. Maar dat mag volgens 60 procent van de Haarlemmers volgens het Kieskompasonderzoek niet ten koste gaan van het groen. Want de stad staat al te boek als versteend.

Voor stadsarchitect Willem Hein Schenk moet op een verantwoorde manier de stad compacter gemaakt gaan worden. Hij ziet het liefst een Parijs-achtige bouwhoogte van zes tot acht lagen, waardoor stadse woonblokken ontstaan. Maar hier en daar een mooi ontworpen woontoren van 70 meter is volgens hem zeker langs het Spaarne in Haarlem-Noord en Haarlem-Oost best inpasbaar.

Waar Haarlem al hoogbouw heeft toegestaan, zijn altijd de buren in verweer gekomen. Veel inwoners koesteren nog de stad van het schilderij van Jacob van Ruysdael, waar over de weilanden in de verte de toren van de Grote of Sint Bavo te zien is.

Maar hebben die torenflats grote impact op het woongenot van de buren in de lage rijtjeshuizen. Zoals in de Slachthuisbuurt, waar de bewoners wel gewend zijn aan een hoog kantorengebouw naast de deur. Maar daar komt nu een nieuwe woontoren voor in de plaats, die nog een paar lagen hoger is. Lia Geurts van het bewonersplatform is bang dat de nieuwe buren zo bij haar in de tuin kunnen kijken. "Deze projecten horen thuis in Rotterdam, maar niet in Haarlem."

Stadsarchitect wil die angst niet bagataliseren, maar hoopt dat iedereen toch 'openminded' blijft ten opzicht van hoogbouw. Het is volgens hem zeker niet de bedoeling om er saaie flats te bouwen, met onderin een plint van bergingsboxen te maken, zoals in de jaren zestig veel is gedaan.

"Onder de hoogbouw langs de Schipholweg en bij de woontoren langs het Spaarne komen restaurants, winkels en allerlei functies die ook voor de buurt leuk zijn", denkt hij. "En ja het geeft altijd het gevoel van 'wat gebeurt hier' en ik ga er misschien wat op achteruit. Maar geef het wat tijd, want er zijn ook heel veel voorbeelden van dit soort ontwikkelingen dat heel veel mensen tevreden zijn."

Hart voor Haarlem, Lijst 14 'Heel Haarlem Groen' en de Actiepartij zijn faliekant tegen meer hoogbouw in de stad. Vooral lijsttrekker Gertjan Hulster van de Actiepartij bepleit dat hoogbouw te veel de leefbaarheid in de wijken aantast.

'Woningnood niet in Haarlem oplossen'

Hart voor Haarlem vindt hoogbouw niet bij de stad Haarlem passen. "Hoogbouw vereist veel omgevingsruimte en die is er niet", schrijft lijsttrekker Louise van Zetten. "En wat is het aantal woningen dat er nodig is? Veel meer dan er in Haarlem past. We gaan de woningnood van Nederland niet in Haarlem oplossen."

De VVD en de PvdA zijn de felste voorstanders van hoogbouw, hoewel beide partijen wel vinden dat per plek dat goed moet worden bekeken. "Maar door hoger te bouwen is er minder grond nodig en is er meer ruimte voor groen, om te delen en om te sporten", schrijft de PvdA. En Trots Haarlem ziet wel wat in een 'Manhattan aan het Spaarne'.

Vanavond gaan de 19 Haarlemse politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgende week, met elkaar in debat.