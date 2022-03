De Philharmonie in Haarlem is in opspraak gekomen omdat ze hebben besloten een minifestival rondom de twee Russische componisten Tsjaikovski en Stravinsky, dat dit weekend zou plaatsvinden, te schrappen. Vanwege de Russische inval in Oekraïne heeft het theater besloten om het minifestival niet door te laten gaan. Op sociale media is inmiddels veel ophef ontstaan over dit besluit.

"Het voelde binnen de huidige tijd heel ongepast om een heel weekend in het teken te stellen van Russische muziek", vertelt Edwin van Balken, directeur van de Philharmonie. Om deze reden werd er besloten om het weekend twee benefietconcerten te organiseren waarvan de opbrengsten naar Giro555 gaan.

De keuze om 'De 48 uur van Tsjaikovski en Stravinsky' zoals het minifestival heet, te vervangen door twee benefietconcerten, zorgde voor veel ophef. Dit kwam vooral omdat de beide componisten leefde voor het Poetin regime en onomstreden waren.

Ruslandkenner Sjeng Scheijen begrijpt de keuze om het festival te annuleren niet. "De grote Russische muzikanten en eigenlijk alle Russische kunstenaars kun je niet verantwoordelijk stellen voor wat er nu gebeurt", vertelt hij tijdens een interview met radio 4.

"Kunstenaars uit het verleden zijn niet verantwoordelijk voor wandaden van nu" , schrijft Teun Van de Keuken, columnist van de Volkskrant. Van de Keuken ziet nog maar één optie voor de directeur van het theater. "Na deze idiote beslissing is nog maar één goede beslissing mogelijk: opstappen."

Door de vele verbolgen reacties op sociale media heeft de Philharmonie ingezien een inschattingsfout te hebben gemaakt, dit vertellen ze in een reactie op hun website. "Wij begrijpen dat het is overgekomen alsof wij deze Russische componisten uitsluiten en er geen muziek van hen in de Philharmonie Haarlem gespeeld mag worden. Dat is zeker niet het geval en wij betreuren de ophef ten zeerste", schrijven ze.

Van Balken had bij Haarlem Vandaag al aangegeven dat de muziek van de twee componisten gewoon gespeeld ging worden. "We hebben besloten om het concert van hen door te zetten, maar niet meer in het kader van een groots festival", vertelt de directeur.