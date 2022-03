Precies een paar minuten duurde het: werkende straatverlichting in de Vijfhoek. Sinds half januari zaten in die buurt drie straten 's avonds in het donker. Na weken was het defect vanochtend eindelijk verholpen, maar niet voor lang. "Na een paar minuten kwalde de stroom eraf", aldus buurtbewoner Marlies Dingenouts.

Dingenouts ontving vanmorgen in de buurtapp een foto van een verlichte lamp. "Iedereen is blij dat het weer werkt", laat ze weten aan NH Nieuws/Haarlem105. De authentieke verlichting in de Lange - en Korte Lakenstraat, en de Doelstraat werkte niet en Dingenouts was er de afgelopen weken druk mee om de kapotte verlichting aan te kaarten.

Het werkende licht was alleen van korte duur: luttele minuten later werden niet alleen de straten donker, maar kwam de hele buurt zonder stroom te zitten door een stroomstroring.

Bij het aankaarten van de kapotte verlichting voelde de bewoonster zich van het kastje naar de muur gestuurd. Omdat de gemeente vertelde dat ze de defecte verlichting moest melden bij Netbeheerder Liander, terwijl die steeds zei niets te hebben gehoord van de gemeente. Dit ge-pingpong leidde ertoe dat de drie straten wekenlang 's avonds in het donker waren gehuld.

Uiteindelijk bleek zelfs, met tussenkomst van NH nieuws/Haarlem105, dat volgens de gemeente een derde partij genaamd Dynniq de verlichting moest maken. Dat de verlichting nu gemaakt is, vinden de buurtbewoners volgens Dingenouts fijn. Maar het is wel frustrerend dat het van korte duur was en erg gerust is Dingenouts er niet op dat de verlichting het vanavond zal doen. "Of ik blij ben? Laten we eerst maar eens vanavond afwachten."