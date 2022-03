Ondanks het verbod is er in de stad toch tienduizenden euro's aan schade veroorzaakt door vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dit staat te lezen in een evaluatie van de gemeente. Het schadebedrag was zelfs in vier jaar tijd niet zo hoog, blijkt uit cijfers van Spaarnelanden.

Net als het jaar ervoor was er afgelopen jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod. Het verbieden van consumentenvuurwerk heeft er volgens het rapport niet voor kunnen zorgen dat er veel vuurwerk werd afgestoken. Ondanks het verbod bedraagt de schade door vuurwerk totaal 144.000 euro en dat is fors meer dan de 85.000 euro schade van het jaar ervoor. Het gaat hierbij om vernielingen aan onder andere, vuilcontainers, speeltoestellen en verkeersborden.

Ondanks verwachte ordeverstoringen is het volgens de politie relatief rustig gebleven. De ME is niet ingezet en de in totaal 51 meldingen bleven beperkt tot overlast, opstootjes en brandjes. Wel kon de politie soms lastig het verschil zien tussen vuurwerk en het niet illegale fop- en schertsvuurwerk. Ze kan kijken hoe dat in de toekomst beter te kunnen onderscheiden.

In overleg met de politie was besloten om uit voorzorg camera's op te hangen op de Berlagelaan, Floris van Adrichemlaan, Voortingplantsoen en Teylersplein. Een van die camera's is voor de jaarswisseling vernield, op de beelden is te zien dat ouders en kinderen betrokken zijn bij dat incident.