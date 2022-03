De inzamelactie die afgelopen weekend voor Oekraïne gestart is, loopt 'een beetje uit de hand'. Mensen zetten zelfs spullen neer voor een dichte Flinty's aan de Gedempte Oude Gracht in Haarlem waar je goederen kon afgeven. Daarom de oproep: stop, voor nu, met het brengen van nieuwe spullen.

Anna Roelofs-Ivanchenko, de initiatiefnemer van de inzamelactie, vraagt of men voor nu wil stoppen met het brengen van goederen voor mensen in Oekraïne. "Ik heb overal aangegeven dat mensen geen spullen meer moeten brengen. Ik heb het via de socials gedeeld en er hangen borden op het raam. Mensen zetten het gewoon neer. Ik weet niet wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat het voor nu stopt", aldus Roelofs-Ivanchenko.

De inzamelingstop is slechts tijdelijk. "Later deze week gaan we weer beginnen met inzamelen. Er wordt dan ook een nieuwe locatie geregeld", zegt Roelofs-Ivanchenko die afgelopen weekend spontaan vanuit haar tweedehandswinkel de actie is gestart.

Door de overdonderende hoeveelheid spullen die door Haarlemmers naar haar winkel werd gebracht, kon je vandaag alles inleveren bij het grotere jongerencentrum Flinty's. Maar ook dat raakte vandaag vol en dus is het tijd voor een nog grotere opslaglocatie.

De gemeente heeft geholpen bij het vinden van een nieuwe ruimte om alle jassen, dekens en andere benodigde waar voor mensen in Oekraïne te kunnen opslaan. Het adres wordt later bekendgemaakt.

De tot nu ingeleverde goederen worden vandaag ingeladen in bussen en vrachtwagens. Daarbij helpt een flink aantal mensen. Het doel is om zoveel mogelijk weg te brengen. Alles wat niet mee kan zal naar de nieuwe locatie worden gebracht om later richting Oekraïne af te reizen.