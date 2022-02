Woonoproer, de organisatie van het woonprotest in het Reinaldapark in Haarlem vanmiddag, heeft het kort geding over de optocht naar de stad verloren. Gistermiddag rond 17.00 uur kregen ze en telefoontje van de burgemeester dat de mars van het park naar de Grote Markt niet zou worden toegestaan.

De organisatie ging daarop naar de rechter, maar die stelde de gemeente in het gelijk. Volgens de gemeente zijn er signalen dat er een zogenoemd 'Black Bloc' gevormd zou worden bij de optocht. Dat zijn demonstranten die zich uiten door het dragen van zwarte kleding, gezichtsbedekking en andere 'veiligheidsbevorderende' kleding.

Bij eerdere demonstraties, zoals in Rotterdam en Leiden, eindigde soortgelijke woonprotesten in meerdere arrestaties. Zou zo er met stenen gegooid zijn. Ook de organisatie van Woonoproer houdt rekening met arrestaties en heeft voor arrestanten noodnummers in het leven geroepen.

Een woordvoerder van de gemeente benadrukt tegenover NH Nieuws/Haarlem105 dat de demonstratie in het Reinaldapark wel gewoon mag doorgaan. "Laten we dat onderstrepen", aldus de woordvoerder.

De organisatie gaf eerder al aan dat zij de demonstranten die onderdeel zijn van het Black Bloc, en hun oproep om hierbij aan te sluiten, ondersteunen. "Dat Black Bloc grimmig of agressief zou overkomen, is onterecht. Het is niet bedoeld om te intimideren. Het is bedoeld om de activisten veilig en anoniem te houden."

Zij zijn dan ook niet blij met de uitspraak van de rechter. "Wij ervaren dit als een grove schending van ons demonstratierecht en er is hiervoor geen enkele gerechtelijke grond", schreef de organisatie op social media. Brecht van der Meulen, een van de initiatiefnemers van het protest, gaf vanmorgen al aan dat ze de optocht niet door zouden laten gaan als ze het kort geding zouden verliezen.

'Mars belangrijk onderdeel protest'

Voor de organisatie was de mars een belangrijk onderdeel van het protest. "Wij hebben bewust gekozen voor het Reinaldapark voor de demonstratie, dit is het grensvlak van drie wijken die het hardst geraakt worden door de wooncrisis."

"Het is alleen helaas geen zichtbare locatie, daarom is het lopen naar de Grote Markt, waar honderden Haarlemmers ons kunnen zien, een essentieel onderdeel."