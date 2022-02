Onder de noemer 'Woonoproer' wordt vanmiddag in Haarlem een protest gehouden tegen de huidige woningmarkt. De organisatie verwacht zo'n 500 mensen bij de manifestatie.

Het protest start om 14.00 uur met een podiumprogramma in het Burgemeester Reinaldapark, waarbij sprekers vertellen over de verschillende kanten van de woningcrisis. Dit zal ongeveer anderhalfuur duren, hierna volgt een wandeling naar de Grote Markt.

Woonoproer wordt georganiseerd omdat 'de wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo groot is geweest. En ook in Haarlem is de wooncrisis aanzienlijk', liet woordvoerder Lyra eerder al weten. "Je ziet ook het gentrificatiebeleid toenemen. Mensen wonen al jaren in bijvoorbeeld Parkwijk of Schalkwijk die daar met de komst van nieuwe, dure appartementen hun wijk worden uitgedreven. Om nog maar te zwijgen van de wachtlijsten waar woningzoekenden op staan."

Nina Hosseini, mede-organisator van het protest, geeft aan zo'n 500 mensen te verwachten. Bij eerdere woonprotesten, bijvoorbeeld in Rotterdam en Leiden, liep het wel eens uit de hand en werden meerdere mensen opgepakt. Hosseini vertelt dat het niet aan de organisatie van Woonoproer is om dit te voorkomen, wel wordt het in het achterhoofd gehouden.

De politie zal ook aanwezig zijn bij dit protest. "We zullen aanwezig zijn zoals gewoon is bij dit soort manifestaties", vertelt een woordvoerder van de politie. Het exacte aantal agenten dat zal worden ingezet is niet bekend. "Hoeveel mensen we inzetten doen we nooit uitspraken over".

Als afsluiting van het woonprotest zal er een route gelopen worden van het burgemeester Reinaldapark naar de Grote Markt. Of er wegen afgezet gaan worden, is nog niet bekend. "Dit hangt af van de opkomst", vertelt een woordvoerder van de gemeente. Wel houdt de gemeente nauw contact met de organisatie om ervoor te zorgen dat de demonstratie zo soepel mogelijk verloopt.