Rond tien over half acht vanmorgen is de brandweer grootschalig uitgerukt voor een brand bij de ingang van een poli van het Spaarne Gasthuis aan de Boerhaavelaan in Haarlem. Eenmaal daar bleek het te gaan om een technisch probleem.

"We kregen de melding van een grote brand en zijn toen groots uitgerukt. Eenmaal daar aangekomen bleek het te gaan om een brand in een ketel in het ketelhuis", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Toen bleek dat het om een technische storing ging, is de brandweer weer teruggekeerd. "We hebben aan het ziekenhuispersoneel gevraagd om de ketel zelf goed in de gaten te houden", aldus de woordvoerder.

Ook de woordvoerder van het Spaarne Gasthuis, gaf aan 'de boel voorbij te horen komen'. "We kregen pas later door dat het ging om een melding bij het ziekenhuis."

De brand zorgde verder niet voor paniek en was gelukkig alleen aan de buitenkant van het gebouw, vertelt de woordvoerder. "Het was even schrikken, maar gelukkig bleek het vals alarm. Het bezoek kan gewoon op normale basis, net zoals tijdens de corona doorgaan. Ook voor de dagopnames heeft het geen consequenties, want deze zijn meestal doordeweeks."