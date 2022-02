De Generaalsbuurt, een van de minst groene buurten van heel Nederland, moet een stuk groener worden. Dat vinden een hoop mensen die in deze buurt wonen. Een initiatief om deze buurt groener te maken, is er alleen nog niet. Maar een paar straten verderop wordt er al druk geëxperimenteerd.

Uit onderzoek van Natuur&Milieu bleek maandag dat Haarlem de meest versteende gemeente van Nederland is. Een buurt wordt als versteend bestempeld wanneer deze niet voldoet aan de norm van 75 vierkante meter groen per woning of niet meer dan 1 hectare aaneengesloten groen bevat per buurt. De twee buurten in Haarlem die het slechtst scoren zijn de Generaalsbuurt en het Burgermeesterskwartier.

In de Generaalsbuurt zijn er een hoop mensen die vinden dat de buurt wat groener mag. "Hoe groener hoe beter", zegt een bewoner van de buurt. Een koppel dat woont in de buurt geeft aan dat ze hadden verwacht dat dit de meest versteende buurt van Haarlem was. Ze willen graag meer groen zien in de buurt. "We hebben zelf wel een tuin en die is heel groen", vertelt de vrouw van het koppel.

Een moeder en dochtertje in de buurt zoeken vooral het groen op in de omgeving. De moeder mist een groene omgeving nog niet heel erg, dit komt vooral omdat er makkelijk in de omgeving groene plekken bezocht kunnen worden. Het dochtertje is een stuk stelliger. "Ik wil meer groen, want groen is mooi", zegt ze.

De mate waarin het tekort aan groen een rol speelt, lijkt erg te verschillen per generatie. Een oudere dame geeft aan totaal geen groen te missen. "Ik woon hier heerlijk", vertelt ze. Een andere oudere merkt wel dat er weinig groen in de buurt is, maar dit maakt haar niet zoveel uit.

Tegels gewipt

Een paar straten verderop in de Transvaalbuurt wordt een groene buurt een stuk belangrijker gevonden. Er is één bewoner in de buurt die er eigenhandig voor zorgt dat de Transvaalbuurt wegblijft uit het rijtje versteendste buurten. Pim van den Berg is de initiatiefnemer binnen zijn buurt en is zelf bezig met het groener maken van zijn wijk. Pim heeft zelf tegels voor zijn deur uit de grond gewipt en hier een hele groene hoek gecreëerd.

Het eigenhandig ombouwen van een stoep tot een groen plekje mag van de gemeente eigenlijk niet. Maar Pim laat zich niet tegenhouden. "We blijven gewoon door de mazen van de wet gaan", vertelt hij.

Volgens Pim is niet iedereen even blij met zijn werk. "Mensen klagen dat ze niet meer op de hoek kunnen parkeren."

Er zijn ook mensen die wel voorstander zijn en Pim graag een handje helpen. Zo gaf een buurtbewoner hem vijftig euro om meer planten aan te schaffen. Pim geeft aan niet te gaan stoppen. "Het gaat nog een stuk groener worden, let maar op."