Verschillende politieke partijen in Haarlem sluiten een samenwerking met Forum van Democratie (FVD) uit naar aanleiding van de berichtgeving van NH Nieuws en Haarlem105 vorige week over de beruchte appgroep van de jongerenbeweging van de partij. Nummer één op de lijst van FVD Haarlem, Moriah Hartman, zat destijd in deze appgroep. Hierin zei ze onder meer dat het dagboek van Anne Frank een 'overschat' boek was.

De PvdA liet gisteren via hun website weten dat de partij een samenwerking met FVD uitsluit. "Wij zullen geen deel uitmaken van een coalitie met FVD mochten zij in de Haarlemse gemeenteraad komen", aldus fractievoorzitter Floor Roduner. "We roepen andere Haarlemse partijen ook op om zich hierover uit te spreken. Bedreigingen, racisme en antisemitisme zijn onacceptabel en niet onderhandelbaar."

Een aantal andere partijen geeft nu ook aan dat zij een samenwerking met FVD niet zien zitten. "We kunnen er kort over zijn: wij gaan niet met FVD in een coalitie", aldus CDA-fractievoorzitter Ron Dreijer. Ook Anne Feite Bloem van de SP geeft aan dat er geen samenwerking komt. "Het is complete waanzin, we gaan niet met hen in een coalitie, dat staat vast."

GroenLinks en D66 volgen dit standpunt. "Vorige week hebben we al besloten dat wij niet in een coalitie stappen met FVD", aldus GL-lijsttrekker Jasper Drost. Meryem Cimen van D66 zegt niet te willen samenwerken met een partij die dergelijke standpunten als die van FVD uitdraagt. "Wij kiezen er voor om met een positieve insteek te bouwen aan een duurzame toekomst voor Haarlem, met een sterke lokale democratie."

VVD en BVNL: 'Eerst de kiezer aan het woord, daarna wij'

VVD Haarlem liet vorige week nog aan BNR weten dat zij een samenwerking met FVD niet uitsluiten. "Het is een goed democratisch principe om eerst de kiezer aan het woord te laten", zei partijleider Peter van Kessel. "Voor de verkiezingen sluiten we daarom geen partijen uit want we willen geen grote groep kiezers uitsluiten. Eerst zijn zij aan het woord, en dan wij." Van Kessel zegt wel dat een samenwerking 'zeer onwaarschijnlijk is'. "Nu we inmiddels een beeld hebben van het verleden van de Haarlemse FVD'ers."

BVNL-fractievoorzitter Wybren van Haga vindt het standpunt van de PvdA 'kinderachtig'. Van Haga wil, net als de VVD, van tevoren geen partijen uitsluiten. "Dit soort uitlatingen zijn zonde, laten we gewoon lekker campagne voeren en de kiezer aan het woord laten. Zij beslissen het, niet de partijen."

Appgroep

De appgroep kwam in 2020 veelvuldig in het nieuws door fascistische, homofobe en antisemitisme berichten die in de groep verspreid werden. Daardoor viel de partij uiteen. Ook de nummer twee van FVD Haarlem, Iem al Biyati, was betrokken bij de appgroep. Zij deelde onder meer een link naar een nummer dat werd afgespeeld door Brenton Tarrant, de man die in 2019 een aanslag pleegde op een moskee in Nieuw-Zeeland waarbij 51 mensen om het leven kwamen.

Al Biyati reageerde vorige week bij Haarlem Vandaag op Haarlem105 op deze appgesprekken. Ze noemde het 'tienerhumor' en 'borrelpraat'. "Dat is toch overduidelijk een grap", zei ze. "Ik zie niet waarom het relevant is voor Haarlem en de problematiek in Haarlem."

Maar volgens Roduner van de PvdA gaat dit een grens over. "Een lijsttrekker en nummer twee van de lijst die in appgroepen grappen maken over de Holocaust en over een aanslag op een moskee. Intimidatie en geweld horen niet thuis in de politiek en ook niet in Haarlem."