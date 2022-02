Het moeten angstige momenten zijn geweest voor de bewoners van een appartement op de zestiende verdieping van het gebouw Bouwes Palace in Zandvoort. Vannacht om half twee blies storm Franklin namelijk de pui kapot. Ook een deel van de balustrade kwam naar beneden.

Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. De onderdelen kwamen in de wijde omgeving van het pand terecht. Zo ook op een auto van een stel uit Luxemburg, die in het onderliggende hotel verbleef.

Rond Bouwes Palace is de schade bij daglicht goed te zien maandagochtend. Bij de naastgelegen Passagepanden zijn houten onderdelen losgekomen en is één van de onderdoorgangen met linten afgezet. In de naastgelegen Engelbertsstraat liggen vele dakpannen schots en scheef op de daken. Ook de bankjes rond Bouwes Palace hebben het moeten ontgelden vannacht, zoals hieronder is te zien.

Aan de JP Thijsseweg in Zandvoort waaide gisteravond een enorme boom om door de storm. Het naastgelegen huis liep daarbij flinke schade op aan het dak.

In dezelfde straat was de brandweer maandagochtend bezig om schade te verhelpen aan het dak van een appartementencomplex.