In de Spaarnwouderstraat in Haarlem heeft vrijdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Een slachtoffer is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie heeft een persoon aangehouden.

Rond 21.30 uur kreeg de politie een melding binnen van een steekpartij. Hierbij is een persoon zwaargewond geraakt en met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie heeft een persoon aangehouden vlak na de steekpartij. De aangehouden man zit op dit moment nog in hechtenis. De politie doet verder onderzoek naar de zaak en roept getuige op zich te melden.