De Westelijke Randweg in Haarlem is op dit moment ter hoogte van de ijsbaan afgezet. Vanaf de kruising met de Kleverlaan is er geen verkeer mogelijk richting het zuiden.

Eén van de bomen langs de weg is namelijk omvergewaaid en op het wegdek terechtgekomen. Een tweede boom wordt uit voorzorg omgekapt, omdat die ook naar beneden dreigde te komen door de harde storm. Het is nog onduidelijk hoelang de weg dicht blijft voor het verkeer.