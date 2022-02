Storm Eunice raast op dit moment door de straten en dat zorgt voor behoorlijk wat schade aan de bomen in de stad. Voor zover bekend zijn er gelukkig geen gewonden gevallen.

Zo is op de Fonteinlaan een boom omgewaaid en die heeft de hele weg geblokkeerd. De brandweer is aanwezig om hem in stukken te zagen.

Ook langs de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord is een grote boom op de straat gevallen, zoals hieronder op de foto's is te zien.

Ook op Twitter worden veel foto's gedeeld van omgeknakte bomen. Bij het Sancta Maria is dat bijvoorbeeld het geval.

Onderstaande foto komt zojuist binnen van het Van Zeggelenplein in Haarlem-Oost. Ook daar is een enorme boom naar beneden gekomen.