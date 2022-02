De komende vier jaar wil de gemeente Haarlem meer sociale huurwoningen bouwen en woningen met een slecht energielabel moeten verbeterd worden. Daarnaast wil de gemeente dat er meer passende woningen voor ouderen komen. Hierover worden nieuwe afspraken gemaakt met drie grote corporaties en de huurdersorganisaties.

Het doel is dat er eind 2025 minstens 600 sociale huurwoningen bij zijn gebouwd. De vijf jaar daarna komen daar nog eens 1.300 woningen bij. Deze moeten vooral in de wijken van de stad gebouwd worden waar nu nog weinig sociale huur is.

Juist in deze wijken beschikken gemeente en corporaties over weinig grond. Daarom worden projectontwikkelaars verplicht om bij nieuwe bouwontwikkelingen 40 procent sociale huur en 40 procent middelhuur te bouwen. Voor de ontwikkelzones in Haarlem-West is dat zelfs percentage 50 procent.

Slechte energielabels

De gemeente werkt ook aan een plan van aanpak om woningen met slechte energielabels sneller te verbeteren. Dit moet helpen bij de verlaging van de energielasten en het bestrijden van energiearmoede.

Voor de groter wordende groep ouderen in de stad zijn er afspraken gemaakt met Stadsdeal Ouderenhuisvestiging om meer en passend onderdak te regelen voor deze doelgroep. De komende jaren zal hiervoor intensiever samengewerkt worden met corporaties en zorgaanbieders.

De corporaties zullen alle mogelijkheden om deze afspraken na te komen op een rij zetten. De gemeenteraad gaat waarschijnlijk in april bekijken of deze afspraken voldoende zijn.