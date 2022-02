Een boom is woensdagavond tijdens de storm op het clubhuis van honk-en softbalvereniging Schoten (HSC) op het sportpark aan de Van der Aartweg in Haarlem-Noord gevallen. Hierdoor is een deel van het dak naar beneden gekomen.

De brandweer moest er aan te pas komen om de boom in stukken te zagen, weg te halen en de weg weer vrij te malen. Het dak van het clubhuis is lek en moet gerepareerd worden.