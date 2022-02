Een brand in een huis in de Haarlemse Balistraat heeft veel schade aangericht. Er zijn geen gewonden gevallen. Er is wel een kat overleden, andere huisdieren worden nog door de dierenarts gecheckt.

Er waren veel hulpdiensten opgeroepen. Er was dertig tot veertig man personeel uitgerukt. Om het vuur te blussen waren er drie blusvoertuigen en tien brandweerauto's aanwezig. De brand is nu onder controle.

Er is veel schade aan de woning, maar de naastgelegen huizen zijn schadevrij gebleven. Er is één kat overleden en de betrokkenen maken het naar omstandigheden goed. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.