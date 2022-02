Zoals verwacht hebben handhavers van de gemeente Haarlem een einde gemaakt aan het protestfeest in het Patronaat. Rond 22.45 uur gisteravond, iets later dan verwacht, kreeg het poppodium te horen dat ze moesten gaan sluiten.

Het feest in het poppodium begon om 21.00 uur. De opkomst was groot, er waren honderden gasten binnen toen de handhavers opdoken. "Heel mooi om te zien dat er alsnog zoveel mensen zijn gekomen", aldus directeur Jolanda Beyer tegen NH Nieuws/Haarlem105.

Toen de handhavers voor de deur stonden klom ze op het podium en verzocht de gasten weg te gaan. "Het moment is daar, waarvan we wisten dat het zou komen. Ze staan voor de deur, de handhavers. Willen jullie allemaal heel rustig richting de uitgang gaan? Help ons en ga naar buiten. Dank jullie wel en tot de volgende keer."

Het einde van de feestavond verliep rustig. Onder luid gejuich vertrok het publiek richting de uitgang. Burgemeester Jos Wienen had vooraf met een boete tot 50.000 gedreigd, mocht het poppodium de waarschuwingen negeren. Andere nachtcafés hadden zich eerder teruggetrokken uit de actie vanwege de hoge boete.

Haarlem is al de hele dag het decor van acties voor versoepelingen voor het nachtleven. 's Middags was er een boottocht over het Spaarne en de grachten, waar honderden Haarlemmers op afkwamen.

Het feest in het Patronaat begon om 21.00 uur. Aanvankelijk was het plan om tot 4.00 uur open te blijven, maar dat is dus niet doorgegaan.