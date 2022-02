Bij een vleesverwerkingsbedrijf in de Haarlemse Waarderpolder is zaterdagochtend een gewonde gevallen. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is, maar de politie spreekt van een steekincident.

Een traumahelikopter is opgeroepen voor het incident. Er is één persoon gewond geraakt. Op dit moment doet de politie verder onderzoek. Volgens een woordvoerder is er nog een hoop onduidelijk.

Via Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man van ongeveer 1,90 meter met witte klompen en een felle jas. Mogelijk gaat het om een medewerker van het bedrijf.