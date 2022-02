Een huisfeestje aan de Spaarndamseweg in Haarlem is in de nacht van vrijdag op zaterdag geëindigd in een vechtpartij. Toen de politie het feest wilde beëindigen, vluchtten de vechtersbazen in een auto. Na een korte achtervolging zijn vijf verdachten uiteindelijk klemgereden op de Kruisweg en aangehouden.

Rond 0.20 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij tussen een groep mensen bij een huisfeest aan de Spaarndamseweg. De politie heeft het feest in de woning gestopt, maar vier betrokkenen van de vechtpartij waren er al vandoor in een auto. Na een zoekactie zijn de verdachten klemgereden in de Kruisweg, onder het station van Haarlem.

Uiteindelijk zijn vijf personen aangehouden. Twee mensen op het feest omdat zij niet luisterden naar het bevel van agenten, drie anderen vanwege betrokkenheid bij de vechtpartij.

Het gaat om een 25-jarige man uit de gemeente Bloemendaal, een 17-jarig meisje uit de gemeente Haarlemmermeer, een 18-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland, een 15-jarige jongen uit Amsterdam en een 18-jarige man uit Haarlem.