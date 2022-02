Een 82-jarige vrouw is in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk het slachtoffer geworden van een slinkse oplichtingstruc. Het kostte het slachtoffer uiteindelijk 3.300 euro.

Het slachtoffer kreeg deze week een vrouw aan de deur met een aanbod om haar dakgoot schoon te laten maken voor "een klein bedrag". Ze spraken een bedrag van 15 euro af. Drie klusjesmannen kwamen woensdag de klus uitvoeren, maar de rekening bleek uiteindelijk 3.300 euro.

Dat meldt de politie. De klusjesmannen waren slechts een half uur bezig met de klus. De vrouw was het niet met het hoge bedrag eens, maar werd "verbaal geïntimideerd" om het bedrag te betalen.

Alerte bankmedewerker

Ze gaf hen 300 euro die ze nog thuis had liggen, maar de mannen wilden meer geld zien. Op hun voorstel is ze naar de bank gegaan om het resterende bedrag van haar rekening te halen. Een oplettende bankmedewerker vertrouwde het niet en schakelde de politie in.

Hierop werden de drie mannen door de politie opgepakt. Zij spreken van "foute klusjesmannen". Volgens de politie zijn deze mannen landelijk actief en verplaatsen ze zich in een zwarte Mercedes Vito. "Dit onderzoek loopt nog en de politie komt graag in contact met mensen die deze week ook zijn benadeeld door deze klusjesmannen", schrijft de politie.