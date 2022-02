Jolanda Beyer, directeur van poppodium Patronaat in Haarlem, gooit alsnog de deuren open voor het publiek tijdens de protestactie 'De Nacht Staat Op'. Burgemeester Jos Wienen had eerder deze week aangegeven dat Beyer dan in het uiterste geval een dwangsom van 50.000 euro kan verwachten. Zover wil ze het niet laten komen, maar de deuren helemaal dicht houden is voor haar ook geen optie.

Na het besluit van burgemeester Wienen besloten de meeste nachthoreca om de deuren zaterdagavond- en nacht dicht te houden. Ze hebben geen zin in een torenhoge boete, zeker niet nu er aanstaande dinsdag ook nieuwe versoepelingen aan zitten te komen.

Jolanda Beyer van poppodium Patronaat kijkt er toch iets anders naar. "We hebben toch besloten om open te gaan. Dat betekent dat we om 21.00 uur de deuren open doen en dat we ook weten dat de kans levensgroot is dat er een handhaver langs zal komen die zegt 'wij vragen u om de deuren te sluiten en het pand te ontruimen en dicht te zijn als wij weer terugkomen'. En dan gaan we ontruimen. Als we dat niet doen, dan is die 50.000 euro dwangsom gewoon een feit."

'De nacht moet terug'

Na de eerste waarschuwing zal het publiek dus moeten vertrekken. Dan heeft Beyer waarschijlijk alsnog een uur lang een statement kunnen maken. "Die nachten moeten terug. Er zijn zoveel mensen voor wie de nacht belangrijk is."

In andere steden, zoals Amsterdam, leggen de burgemeesters veel lagere dwangsommen op. Het gevolg is dat veel ondernemers die boete op de koop toenemen en gewoon tot 4.00 uur 's nachts openblijven. Burgemeester Wienen kiest voor een veel hogere boete, zodat de Haarlemse nachtclubs hun deuren dicht zullen houden. Beyer zou bij een lagere boete van een paar 1.000 euro, ook 's nachts door zijn gegaan. "Ik zou dan ook, als de handhavers zouden komen, gewoon open zijn gebleven."

De nacht wil meer perspectief

Aanstaande dinsdag worden er meer versoepelingen bekendgemaakt door het kabinet, ook voor de nachthoreca. Ze zouden dan tot 1.00 uur hun deuren open mogen houden. Beyer is blij dat er straks meer mogelijk is, maar zij en haar collega's zouden graag meer willen. "De nacht is om 1.00 uur eigenlijk nog niet eens begonnen. En vijfhonderd mensen? Bij Patronaat kunnen 1.400 mensen naar binnen, dat is dus heel beperkt. En dan 1G. Hoe zie je dat voor je? Dat gaat voor ons betekenen dat mensen gewoon niet komen. Want wat een gedoe is dat. We zien nu al heel veel mensen die niet komen als er met een coronatoegangsbewijs gewerkt wordt."

Overigens protesteert Patronaat zaterdag niet alleen in de avond. Overdag vaart het poppodium samen met nachtclub JUNE over de Haarlemse grachten, om op een feestelijke manier aandacht te vragen voor hun huidige situatie. Iedereen mag aansluiten met een bootje, het protest begint om 15.00 uur bij de Stadschouwburg en eindigt om 17.00 uur bij de Turfmarkt.