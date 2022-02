Sportvereniging Geel-Wit uit Haarlem heeft besloten een jeugdtrainer op non-actief te stellen, zo meldt het clubbestuur op haar website. Naar aanleiding van een publicatie van het Haarlemse Dagblad over de trainer, die veroordeeld was voor aanranding, maar met instemming van de reclassering wel weer trainingen verzorgde, ontstond onrust onder de clubleden. Zeker omdat er in het artikel sprake was van een tweede incident.

Van deze tweede zaak is nooit aangifte gedaan. Maar dit zet volgens de clubleiding de beslissing om de jeugdtrainer een tweede kans te bieden wel in een ander licht.

In het krantenartikel uitte de moeder van het eerste slachtoffer haar boosheid over het feit dat de man wel weer training mocht geven aan een jongensteam. Het slachtoffer is ondertussen gestopt met voetballen bij Geel-Wit omdat ze de man zoveel mogelijk wil vermijden.

Celstraf

De dader is haar buurjongen, die ongevraagd haar woning binnendrong en bij haar in bed kroop. Hij kreeg een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf. Het incident vond ruim een jaar geleden plaats.

Omdat er volgens de reclassering weinig kans op herhaling was, besloot Geel-Wit de man weer trainingen te laten verzorgen. Dit na overleg met spelers en hun ouders van de betreffende teams, laat het clubbestuur op haar website weten. 'Over zijn functioneren zijn toen duidelijke afspraken gemaakt, omdat we bij Geel-Wit staan voor een veilig sportklimaat', staat in de verklaring.

Vorige week meldde een ander meisje zich bij de advocaat van het slachtoffer. 'In afwachting van verdere informatie heeft het bestuur de trainer voor dit moment op non-actief gesteld', zo schrijft de club.