Een man is vrijdagmiddag in het water van de Waarderhaven in Haarlem gevallen. Hij is gered en kon snel naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politie kon niet vertellen of de man door omstanders werd gered, zoals het Haarlems Dagblad meldt. De man zou bezig zijn geweest met werkzaamheden aan zijn woonboot toen hij in het water viel. Vermoedelijk was hij uitgegleden.

De hulpdiensten sloegen groot alarm. In een groot gedeelte van Haarlem-Noord waren de sirenes te horen.