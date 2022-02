De gemeente Haarlem ziet voorlopig geen aanleiding om nieuwe vestigingen van zogenoemde darkstores voor snelle boodschappenbezorgdiensten te verbieden. Eerder gingen Amsterdam en Rotterdam wel over op zo'n verbod.

Haarlem is na Amsterdam inmiddels de tweede stad van Noord-Holland wat betreft flitsbezorgdiensten. Eerder opende Gorillas hun darkstore al aan het Houtplein en Flink op de Gedempte Oude Gracht. Sinds kort is Getir te vinden aan het Stationsplein.

De darkstores zijn niet toegankelijk voor klanten. Alleen de bezorgers 'shoppen' in de winkels, die vervolgens hun boodschappen vaak binnen twintig minuten afleveren bij klanten in de stad. De ruiten van de winkels zijn veelal afgeplakt met folie.

Voor de gemeente Amsterdam reden om de distributiepunten te verbieden: ze zouden zorgen voor drukte, geluids- en verkeershinder. "Dit levert overlast op voor buurtbewoners", stelde de gemeente Amsterdam.

Als het aan de PvdA in Haarlem ligt, worden nieuwe vestigingen van deze stores ook in de Spaarnestad voorlopig verboden. De partij wil eerst dat er nieuw beleid gemaakt wordt. "Want er komen er steeds meer", zegt raadslid Isabelle Wisse. "Fietsers hebben het gevoel dat ze van de weg gedrukt worden, afgeplakte ramen willen we niet in de stad en in Amsterdam is er ook nog eens geluidsoverlast van bijvoorbeeld muziek die tot laat in de winkel aan staat."

Toch zijn er bij de PvdA geen klachten binnengekomen over de darkstores. "Maar het lijkt mij sterk dat Haarlemmers geen overlast ervaren, en Amsterdammers wel", voegt Wisse daar aan toe. Ze wil dat er gesproken wordt met partijen als de fietsersbond, om zo een beter beeld te krijgen van de overlast. De drempel om te klagen bij de overheid is immers hoog, zegt Wisse. "We willen eerst evalueren en kijken wat het doet met de leefbaarheid, waarbij we proactief moeten vragen. Pas daarna kunnen we kijken of we meer locaties gaan toestaan."

Nauwelijks klachten bekend

De gemeente Haarlem laat weten dat er nauwelijks klachten bekend zijn over de fietsbezorgers in Haarlem. Daarom ziet het college ook geen aanleiding om de diensten te verbieden.

"Er zijn bij de gemeente op dit moment twee situaties bekend waar gehandhaafd moest worden: die situaties zijn direct opgelost", laat een woordvoerder weten. "Eén had betrekking op laden en lossen op een fietspad en bij de ander op het hinderlijk plaatsen van fietsen op de openbare weg. Verder zijn er geen geluiden van overlast of klachten binnengekomen bij de gemeente."

Afspraken met flitsbezorgers

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de flitsbezorgdiensten om overlast te beperken. Zo moeten de bezorgfietsen 's nachts binnen worden gestald en moet overdag voldoende ruimte op te stoepen blijven.

"In Haarlem is dus voor zover ons bekend op dit moment geen sprake van een grote overlastsituatie", aldus de gemeente. "Maatregelen zoals in Amsterdam zijn op dit moment in Haarlem niet aan de orde."