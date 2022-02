Het besluit van burgemeester Jos Wienen om te gaan handhaven tijdens het protest 'De Nacht Staat Op' van aankomende zaterdag maakt veel los. De reacties op sociale media zijn niet mals, terwijl de politiek oproept tot een tussenoplossing.

Gisteren werd duidelijk dat protesterende Haarlemse clubs als JUNE en Patronaat kunnen rekenen op een forse boete als ze dit weekend open gaan. Die kan wel oplopen tot 50.000 euro, als waarschuwingen niet helpen.

Op een poll in de Facebook-groep 'Nieuws uit Haarlem en omgeving' zijn sindsdien ruim 400 stemmen binnengekomen. Een duidelijke meerderheid van 361 leden zegt geen begrip te hebben voor het besluit van de burgemeester. "Wat flauw zeg van de burgemeester", luidt één van de reacties. Een ander: "Wienen moet zich héél diep schamen!!!!!"

Er is ook veel verbazing over dat Wienen in eerste instantie wél het horecaprotest van vorige maand liet toestaan. "Hij meet met 2 maten. Als de daghoreca een punt mag maken mag de nachthoreca dit ook."

Maar er zijn ook mildere reacties. Sommigen hebben begrip voor het besluit van de burgemeester. "Het is niet aan een lokale bestuurder als een burgemeester om een nationale maatregel goedgekeurd en bekrachtigd door ons parlement, van tafel te vegen."

Dubbele gevoelens in raad

Vanmiddag zal de burgemeester nadere toelichting geven aan de raad op zijn besluit. Wienen zijn eigen partij CDA, heeft er dubbele gevoelens over.

"De burgemeester doet zijn werk en voert de opdracht van het ministerie uit. Aan de andere kant, als er ruimte is om niet te hoeven handhaven, dan zou ik hem dat wel adviseren. Overigens komen er vanaf dinsdag ook weer verruimingen aan, dus de horeca zou ook nog even kunnen wachten", aldus fractievoorzitter Ron Dreijer. "Maar persoonlijk had van mij alles al veel eerder open mogen gemogen."

Jasper Drost, fractievoorzitter van coalitiepartij GroenLinks, hoopt vooral dat de burgemeester en de nachthoreca samen naar een soort tussenoplossing kunnen zoeken. "Ik hoop dat ze vooral met elkaar kunnen gaan bespreken wat er wél mogelijk zou zijn. Praat met elkaar, kom eruit. Ik snap dat opening tot 04.00 's nachts misschien wat heftig kan zijn, maar kijk dan naar hoe je wel ruimte zou kunnen bieden om een statement te maken."

Bij dat laatste sluit Moussa Aynan van Jouw Haarlem zich volledig bij aan. "In Utrecht knijpen ze geloof ik tot 03.00 's nachts een oogje toe, dat zou in Haarlem dan bijvoorbeeld tot 2.00 uur kunnen."

Aynan vindt dat de burgemeester zich in januari, tijdens het protest van de winkeliers en de daghoreca, solidair en begripvol heeft opgesteld en hoopt dat hij dat zaterdag opnieuw kan doen. "Maar de nachthoreca moet ook begrip tonen voor de burgemeester. Laten we niet met de finish in zicht over elkaar heen gaan vallen, samen kom we er wel uit."

Afwachten

Oppositiepartij VVD wil nog niet inhoudelijk reageren op het besluit van de burgemeester. "We hebben de berichten in de media gelezen, maar willen eerst zelf de burgemeester horen over hoe hij tot zijn besluit is gekomen. We wachten het even af tot vanmiddag", aldus fractievoorzitter Wouter Rutten.