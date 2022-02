Station Overveen is door de NS uitgeroepen tot beste station van Nederland. Uit onderzoek in opdracht van de spoorwegmaatschappij is gebleken dat reizigers het station gemiddeld beoordelen met een 8,2.

Hiermee scoort Overveen beter dan de nummers 2, 3 en 4: Driebergen-Zeist, Valkenburg en Rotterdam Centraal. Zij krijgen allemaal een 8.

"Het monumentale stationsgebouw heeft een schilderachtige ligging verdiept tussen de bossen en wordt veel gebruikt door wandelaars die door de duinen naar het strand kunnen lopen", schrijft de NS over station Overveen.

Opvallend is dat het station juist deze week gesloten is. ProRail is bezig het perron op te hogen naar de nieuwe Europese standaard. Zo moet het makkelijker worden om in en uit de trein te stappen. Hierdoor rijden de hele week bussen in plaats van treinen tussen de stations van Zandvoort aan Zee en Haarlem.

Regio Haarlem aan kop

De andere best beoordeelde stations in de provincie Noord-Holland liggen ook allemaal in de regio Haarlem. Op tweede regionale plek staat station Santpoort-Zuid (gemeente Velsen), met een gemiddelde beoordeling van een 7,9. Station Haarlem staat op de derde plek met een 7,7.

Het slechtst beoordeelde station van Noord-Holland was in 2021 Den Helder Zuid (6,0). Eerder was dit station nog het slechtste station van Nederland, maar die titel gaat tegenwoordig naar Rotterdam Zuid.