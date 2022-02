De Haarlemse nachthoreca gaat zaterdagmiddag met twee boten met dj's van Patronaat en JUNE, varen over de Haarlemse grachten om hun protest ‘De Nacht Staat Op’, met veel bombarie aan te kondigen. Ze roepen alle Haarlemmers op om mee te lopen of mee te varen.

"De cultuur- en nachtsector verdient een zo groots en feestelijk mogelijk protest, waarmee een niet te negeren signaal af wordt gegeven aan de overheid dat ze ons niet langer kan doodzwijgen", zo laat het Patronaat weten.

Zaterdagavond openen de Haarlemse nachthoreca voor het eerste sinds maanden hun deuren tussen 9.00 uur 's avonds en 4.00 uur 's ochtends uit protest tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De kaartjes voor die avonden zijn uitverkocht, maar dat is nog niet genoeg vindt Jolanda Beyer van Patronaat. "We willen gezien en gehoord worden door iedereen. Dus ook door mensen die geen kaartjes hebben gekocht. We hebben perspectief nodig en willen dat aan iedereen laten weten."

Ze hoopt dat iedereen die een bootje heeft, mee gaat varen. "Vaar mee, we gaan er een feestje van maken." De vaartocht begint om drie uur 's middags bij de Raambrug bij de Stadsschouwburg. Via Raamvest, Gasthuisvest, Kampervest, Lange Brug, Spaarne, Koudenhorn, Zandersbrug en Nieuwe Gracht, eindigen de boten bij de Turfmarkt om vijf uur.

Handhaven

Vooralsnog lijkt de demonstratie-vaartocht gewoon door te kunnen gaan. "De actie is aangemeld bij de gemeente en zoals het er nu uitziet kan niemand hier een stokje voor steken", zo vertelt Beyer.

Vanmiddag heeft de nachthoreca overleg met de gemeente Haarlem en de Haarlemse horeca over de actie zaterdagavond en horen ze meer over plannen van de gemeente, of die wil gaan handhaven zaterdag of niet. De politiebonden riepen eerder al op om niet te gaan handhaven bij de actie. Ook vragen ze de gemeentelijke handhavers om zich hierbij aan te sluiten.