In Haarlem staan automobilisten het langst in de file, zo blijkt uit cijfers van de TomTom Traffic Index. Gemiddeld hebben automobilisten hier zo'n 8,5 minuut vertraging op een rit van een half uur. Een stuk meer dan in Amsterdam, de enige andere Noord-Hollandse stad in de index. Hier hebben automobilisten gemiddeld iets meer dan vijf minuten vertraging.

In Haarlem is door TomTom een gemiddeld 'fileniveau' gemeten van 28 procent, wat inhoudt dat reistijden gemiddeld 28 procent langer zijn. Dit is 3 procent meer dan vorig jaar en zet Haarlem op nummer 103 van de 404 steden in de wereld ranglijst.

De piekmomenten in Haarlem zijn tijdens de spits, rond acht uur 's ochtends en vijf uur 's middags. Vooral op de toegangswegen naar Haarlem en op de wegen rond het centrum staat het verkeer vaak vast. Het allerdrukst was het op 8 februari vorig jaar, met een fileniveau van 59 procent. Op die dag lag de hele provincie onder een dikke laag sneeuw. Ondanks het advies van Rijkswaterstaat en de ANWB om niet de weg op te gaan vanwege het strenge winterweer.

Amsterdam

In tegenstelling to Haarlem is het fileniveau afgenomen in Amsterdam. De stad is afgezakt naar plek 12 op de ranglijst met een fileniveau van 18 procent. In de hoofdstad is het niet alleen rustiger geworden omdat veel mensen thuiswerkten, maar ook omdat het aantal toeristen flink afnam. Ook hier stond er op 8 februari de meeste file, met een fileniveau van 49 procent.

Sinds de coronapandemie is uitgebroken is het aantal files wel afgenomen. Zo was het fileniveau op een drukke dinsdagmorgen in Haarlem in 2019 nog 55 procent, oftewel 16,5 minuut vertraging op een rit van dertig minuten. In 2021 was het fileniveau gezakt naar 39 procent in de dinsdagochtendspits, wat neerkomt op iets meer dan 11,5 minuut vertraging.