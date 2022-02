Je zal er bij een grijs industrieterrein niet zo snel aan denken: een bos met pizzaoven en amfitheater. Toch willen ze op het Maak-terrein in de Waarderpolder in Haarlem 21 bomen planten om zo een plek te creëren waar je samen kunt komen.

Het Maak-terrein is toch beetje een vreemde eend op het versteende industrieterrein. Het terrein huisvest alleen bedrijven die innovatief en circulair werken. Het is dan ook niet zo gek dat ze precies daar een eigen bos willen maken.

"We willen iets toevoegen aan de omgeving", zegt Hans van Eeden een van de beheerders van Maak. "Industrieterreinen zijn een van de meest versteende gebieden, dat willen we veranderen."

De bomen zijn volgens Van Eeden goed voor een diversere biodiversiteit. "Dat is hard nodig voor een gezondere planeet. Planten en bomen kunnen namelijk fijnstof opnemen. Daarnaast zorgt het voor een prettige, aantrekkelijke en gezonde werkomgeving", aldus Van Eeden.

Op het Maak-terrein wordt zo'n 1.600 vierkante meter ingericht voor het bos. De eerste zes bomen zijn al aangeplant en nu zijn ze bezig met de voorbereidingen om de volgende bomen te planten. "Komende vrijdag komen er negen bomen bij en uiteindelijk moeten het er 21 worden", vertelt Van Eeden.

1.000 euro voor een boom

De kosten voor het planten van een boom zijn volgens Van Eeden 1.000 euro. Daarom is er een doneeractie aan het planten van de bomen verbonden. "Bedrijven kunnen geld doneren om een boom te planten. Ook heeft de bomenbank bomen gedoneerd", zegt Van Eeden. De bomenbank doneert een boom als er ergens anders in de stad een boom is gekapt.

Er staat al een pizzaoven en als alle bomen er staan, komt er ook een amfitheater voor kleine optredens. "Het wordt echt het centrum van het terrein en een plek om samen te komen", lacht Van Eden. "En niet alleen voor mensen, maar hopelijk ook voor vogels en bijen."