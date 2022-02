Een oudere man is dinsdagmiddag op de Schotersingel in Haarlem van zijn fiets gevallen. Vermoedelijk schrok de man van een auto waardoor hij ten val kwam. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De man reed op een elektrische fiets. Bij zijn val raakte hij de auto. De bestuurder van de auto ving de fietser na zijn val op.

Toegesnelde ambulancebroeders hebben na aankomst verdere verzorging verleend en de man meegenomen naar het ziekenhuis. Het is nog niet bekend hoe de man eraan toe is. Agenten hebben de fiets van de man thuisgebracht.

Vanwege het ongeval was de Schotersingel tijdelijk afgesloten voor het verkeer.