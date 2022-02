Vanaf vandaag is het mogelijk om met een polsbandje de Haarlemse horeca en cultuurinstellingen binnen te komen. Je scant eenmalig je QR-code bij een loket in de buurt van de Grote Markt en daarna hoef je dat nergens meer te doen op diezelfde dag. Geen lange rijen meer is het doel, maar die blijken er ook bij het afhaalloket niet te zijn.

Om 11.00 uur opent het blauwe polsbandjesloket aan de Lepelstraat. Binnen zitten drie goedgemutste beveiligers die de QR-codes scannen en het ID-bewijs controleren. Vervolgens krijg je een fluorescerend geel bandje met de tekst 'Ik doe het ff zo'. Het is overigens geen verplichting het bandje te halen en het is alleen geldig voor die dag. De kleuren van de bandjes verschillen dagelijks.

Op het loket staat twee keer 'KASSA'. Dat roept vragen op bij voorbijgangers, zo blijkt. "Wat is er voor evenement in de stad", vraagt een vrouw aan haar man. Ze associeert het als eerst met een afhaalpunt voor festivalmuntjes. Een ander vraagt zich af of je voor het polsbandje moet betalen.

Gedurende de eerste uren worden er twee polsbandjes opgehaald. "We zagen op de site van het Teylers Museum dat het mogelijk was", aldus een Almeerse. "Ik vind het wel handig, omdat je bij de ingang dan niet de hele tijd je telefoon hoeft te pakken." De meeste voorbijgangers kijken even naar het loket, lezen de A4-tjes achter het raam en lopen weer door. Een frisse wind waait door de straat, misschien dat dat ook niet uitnodigt hier stil te gaan staan.

Dubbel gevoel

Gijs Brands, woordvoerder van de Haarlemse horeca, is blij dat de gemeente meedenkt om de controles sneller en makkelijker te maken via de polsbandjes. Maar het voelt ook dubbel, omdat het nog steeds om handhaven gaat voor de ondernemers. "We hebben een gastvrij beroep en doen dit dan toch met gezonde tegenzin. Ik hoop dat dit de laatste fase is naar het oude normaal. Dat we dan alles achter ons kunnen laten, dus dan gewoon mensen kunnen ontvangen zonder controle-momenten."

Hij is niet verbaasd dat er nog weinig polsbandjes zijn afgehaald zaterdagmiddag. "Het heeft een opstartperiode nodig. En ik denk ook, omdat we tot 22.00 uur open zijn, dat bezoekers kiezen voor één of hooguit twee lokaties. Pas als de normale openingstijden weer gelden en Haarlemmers weer als vanouds gaan 'café-hoppen', heeft het toegevoegde waarde."

Richard Roeland van café Studio is positief over de polsbandjes. "We zijn hier al een jaar voor aan het lobbyen. Het kost gewoon veel tijd, al die controles. Je bent als gast zo veel sneller binnen, in andere steden werkt het ook." Met een bandje om je pols betekent het overigens niet dat je de rij voorbij mag lopen.

Roeland denkt dat de gemeente, en ook de horeca, meer ruchtbaarheid moeten geven aan de introductie van de polsbandjes. "Misschien moeten we het meer op onze socials gaan plaatsen. Of hang posters op met bijvoorbeeld 'Uitgaan doen we ff zo', dat je gasten in ieder geval weten dat het speelt."

Terug bij het blauwe loket. De stapel polsbandjes is nog altijd even groot. Dan komt de fractie van de lokale politieke partij Trots Haarlem aanlopen. Ze hebben een uitje en het blauwe loket werkt bij fractielid Agnes Schreurs als een rode lap op een stier. "Waardeloos", zegt ze. "Het is moeilijker om te handhaven op een polsbandje dan op een QR-code. Want hoe weet ik zeker of jij je eigen bandje om hebt? Daar vinden mensen altijd wel weer trucjes voor. Er wordt juist een moeilijkheidsgraad aan het handhaven toegevoegd. De Haarlemmers betalen hier weer belastinggeld voor, terwijl we er niet om hebben gevraagd."