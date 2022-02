Ook in Heemstede en Bloemendaal zijn de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In Bloemendaal doen dezelfde negen partijen mee die nu ook onderdeel uitmaken van de raad. In Heemstede heeft alleen SamenSterkHeemstede zich als nieuwkomer aangemeld.

In Bloemendaal wordt de huidige coalitie gevormd door VVD, D66 en CDA. De oppositie bestaat uit GroenLinks, Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, PvdA, Zelfstandig Bloemendaal en Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal.

Hoewel dezelfde negen partijen meedoen aan de verkiezingen op 16 maart, hebben er binnen de partijen wel wisselingen plaatsgevonden op de kandidatenlijsten ten opzichte van vier jaar geleden.

In Heemstede hebben zeven partijen zich verkiesbaar gesteld. De coalitie bestaat nu nog uit Heemsteeds Burger Belang, GroenLinks en de PvdA. De oppositie wordt gevormd door de VVD, D66 en CDA. Ook in deze gemeente hebben enkele fractievoorzitters plaatsgemaakt voor nieuwe gezichten.

GBZ na 'coup' op kieslijst Zandvoort

In Zandvoort staan er twee nieuwkomers op de verkiezingslijst. Het gaat om de partijen Jong Zandvoort, waar een aantal kinderen van de huidige raadsleden op de lijst staan, en ZEE, oftewel 'Zandvoort Echt Eén'.

In de aanloop naar het opstellen van de kandidatenlijsten, vond er bij Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ) een opmerkelijke wending plaats. Eerst zou de partij niet meedoen, omdat er niet genoeg kandidaten te vinden waren. Eén van de bestuursleden was het daar duidelijk niet mee eens en diende zelf, op het allerlaatste moment, een lijst in onder de naam GBZ. Daarmee werd onder andere fractievoorzitter Astrid van der Veld buitenspel gezet. Zij spreekt van een 'coup' en gaat stappen ondernemen. Inmiddels is de 'nieuwe' GBZ wel toegelaten op de definitieve Zandvoortse verkiezingslijst.