De automobilist die op 30 januari zondagavond met zijn auto in het water terechtkwam op de N200 aan de Amsterdamsevaart, is overleden. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een 31-jarige man uit Haarlem.

Volgens de politie raakte de auto zondag rond 20.45 uur van de weg en belandde op zijn kop in een sloot. Hulpdiensten hebben de man na het ongeluk meteen gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij dagen na het ongeluk is overleden.

De N200 is op de plek van het ongeval zondagavond enige tijd afgezet geweest voor onderzoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.