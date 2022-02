De Grachtenloop zal in juni van dit jaar weer plaatsvinden. Deze 24e editie is na twee jaar afwezigheid terug in een nieuwe vorm. Zo is onder andere start en finish in de koepel, vroeger een gevangenis.

Het is straks voor mensen op straat een gek gezicht om tijdens de run 4.500 hardlopers voorbij zien komen waarvan een groot gedeelte in een zwart-wit 'boevenpak' rent.

"Bij de koepel die vroeger een gevangenis was, vond ik zwart-wit gestreepte T-shirts heel toepasselijk", zegt Otto Korstenbroek, directeur van de Zorgspecialist, hoofdsponsor van het evenement. "Maar, de shirts met de tekst 'The Great Ezcape' staan voor meer, namelijk ook het ontsnappen uit de lockdown."

Nieuw elan

Door corona heeft het evenement twee jaar niet door kunnen gaan. Toch heeft de organisatie ervoor gekozen om de start en finish te verplaatsen van de Nieuwegracht naar de Koepel.

"We kunnen meer deelnemers kwijt op deze nieuwe locatie", vervolgt Korstenbroek. "Op de Nieuwegracht zaten we op onze limiet. We willen graag nog groeien en daar hoort zo'n nieuwe, frisse plek als de koepel goed bij."

Het parcours is dan ook iets ander, maar zal de 4.500 deelnemers nog steeds over de Haarlemse grachten voeren, waarbij de Nieuwegracht niet wordt overgeslagen.

Er zijn drie verschillende afstanden: voor kinderen is er de 1 kilometer lange kidsrun. Voor de beginnende loper is er de 5,5 kilometer en voor de meer gevorderde renners is er de 10 kilometer run.