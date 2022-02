Het plan om statushouders onder te brengen in voormalig woonzorgcomplex Oldenhove kreeg donderdagavond een meerderheid van de stemmen in de Bloemendaalse gemeenteraad. Wel onder voorbehoud dat meteen vanaf het eerste jaar zal worden gestart met gemengde bewoning.

Het was de bedoeling dat het beheer het eerste jaar, van de in totaal tien jaar dat de gemeente het pand gaat huren, in handen zou zijn van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er zouden dan dat jaar alleen maar statushouders in het pand komen. Maar daar kwam veel kritiek op vanuit de politiek en buurtbewoners. De gemeente houdt de regie in eigen handen en er zal vanaf het begin gekeken worden naar een gemengde woonvorm.

Wachtlijst voor sociale huur

"De verhouding wordt dan twee derde statushouders en één derde gewone woningzoekenden", aldus De Roy van Zuidewijn tijdens de vergadering. "Er is een wachtlijst voor mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Die lijst is onwaarschijnlijk lang, sommige mensen wachten al tien jaar. Daar gaan we naar kijken en dan gaan we nog steeds uit van zo'n honderdtachtig bewoners in totaal."

De wethouder wijzigde het plan op het laatste moment in de hoop op een meerderheid in de gemeenteraad. Vlak voor de vergadering maakte ze dit bekend op de radio bij Haarlem105, en dat kwam voor een aantal partijen als een verrassing. "Geef ons de juiste informatie waarop we onze beslissing kunnen baseren", zei Rob Slewe van Zelfstandig Bloemendaal.

Ook Rolf Harder van de VVD vond dat de stemming moest worden uitgesteld. "Het is een totaal ander voorstel geworden, dat eerst terug moet naar de commissie voor een zorgvuldige besluitvorming. Het moet opnieuw met de partijen, bewoners en alle andere betrokkenen worden besproken."

Kleine meerderheid

Het plan van de wethouder werd uiteindelijk door tien partijen in de gemeenteraad gesteund, acht partijen stemde tegen. Zij maakte hierbij duidelijk dat ze niet tegenstemmen om de komst van de statushouders, maar om de snelheid waarmee het plan is opgesteld.