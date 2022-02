De Haarlemse politiek wil af van langdurige leegstand van panden. De partijen willen strenge regels voor leegstand en zelfs boetes als bepaalde panden voor langere tijd leeg staan. Ze willen dat vastleggen in een 'leegstandsverordening'.

Volgens het voorstel van PvdA, GroenLinks, SP, Actiepartij, CDA en D66 moet lange leegstand van woningen, winkels en kantoren worden voorkomen. Het is onacceptabel dat er panden leegstaan in een tijd van wooncrisis en weinig ruimte in de stad. Ook kan leegstand door speculanten of grote beleggers gebruikt worden om huurprijzen op te drijven.

Volgens het voorstel is langdurige leegstand van winkels een 'bedreiging voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de Haarlemse winkelstructuur'. "Daarom moet leegstand niet alleen gemeld worden, maar moeten er ook boetes kunnen worden uitgedeeld.", zo klinkt het.

Hoge boetes

Voor panden met een oppervlakte groter dan 250 vierkante meter kan het niet melden van leegstand oplopen tot een boete van 7.500 euro. Voor ruimtes tot 250 meter kan die boete klimmen tot 3.750 euro.

Voor sommige grote bedrijven, zoals de Amerikaanse durfinvesteerder BlackStone die in Amsterdam meer dan 300 panden leeg liet staan, zullen die boetes weinig effect hebben. "Maar er zit helaas een maximum aan de hoogte van boetes die er gegeven kunnen worden", aldus Maarten Wiedemeijer van de PvdA. "Dan zou de wet in Den Haag moeten worden aangepast."

Brede steun

Wiedemeijer hoopt dat het voorstel ook een positief effect heeft op de hoge huurprijzen. "Als pandeigenaren hun panden moéten verhuren, zullen ze het hopelijk aanbieden voor een lager bedrag."

Vanwege een breedgedragene steun is er een grote kans dat het voorstel er zal gaan komen. Dit zal onder andere ook gevolgen hebben voor de Verwey hal aan de Grote Markt. Door een conflict met de gemeente laat eigenaar Mino Raiola het pand grotendeels al jaren leeg staan.

Het initiatiefvoorstel wordt over anderhalve week door Wiedemeijer in de raad gepresenteerd. "En nadat het college ernaar heeft gekeken, zal er uiteindelijk in de raad over worden gestemd", vervolgt Wiedemeijer. "Maar er is een ruime meerderheid dus waarschijnlijk zal de verordening er na de verkiezingen zijn."