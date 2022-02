Burgemeester Jos Wienen gaat volgende week in gesprek met de Haarlemse actievoerders die 12 februari de nachtclubs, cafés en podia willen openen als verzet tegen de blijvende lockdown in hun sector. Het is nog onduidelijk of hij handhavend of gedogend zal zijn tijdens deze actie.

Net als in veel andere grote steden, gaan ook in Haarlem op 12 februari de nachthoreca weer 'los'. Onder andere Club June, nachtcafé Stiels in de Smedestraat en poppodium Patronaat willen met speciale programmering tot ver in de ochtend weer dansend publiek ontvangen, door onder andere het scannen van de QR-code.

Politieke partijen als Jouw Haarlem en D66 hebben donderdagavond tijdens het vragenuur aangedrongen om een soortgelijk gedoogbeleid als bij de acties van de reguliere horeca is gedaan, toen zij eerder dan was toegestaan de deuren openden. Moussa Aynan van Jouw Haarlem zou zelfs graag zien dat de burgemeester de actie openlijk steunt.

Meerdere politieke partijen hebben volgens Nadieh Bindels van De Nachtwacht, een organisatie die opkomt voor de nachtcultuur, hun steun voor de actie betuigd. Ze hoopt dat burgemeester Jos Wienen zich bij het Rijk zal inzetten voor meer perspectief voor de nachtcultuur op lange termijn.