De kaartjes, bloemen en knuffels voor de overleden Sam (17) worden vandaag weggehaald. Dat is te lezen op de website van de gemeente. De bloemen worden verwerkt tot compost en de persoonlijke boodschappen gaan naar de familie.

Sam kwam begin dit jaar om het leven door een noodlottig ongeval bij de Leidsevaart in Haarlem. Het ongeluk van de zeventienjarige maakte grote indruk op inwoners van Haarlem, die op de plek van het ongeval zorgden voor een gedenkplek.

Sam uit Overveen raakte vermist na een avond te hebben afgesproken met vrienden in Heemstede. In de daaropvolgende dagen hielpen Haarlemmers mee met de zoektocht naar de scholier. Enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden in de Leidsevaart.

Zijn dood leidde in regio Haarlem tot groot verdriet en op woensdag 12 januari liepen honderden mensen mee in een wandeling voor Sam. Ook groeide constant de bloemenzee, het aantal kaartjes en knuffels op de plek van het ongeluk.

In overleg met de familie is nu besloten om de vele bloemen weg te halen. Alle persoonlijke boodschappen in de vorm van brieven, kaarsen en knuffels worden op verzoek van de familie aan hen gegeven. De familie heeft aangegeven de vele blijken van medeleven in de afgelopen weken enorm te waarderen.