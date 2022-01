Een vrouw is zaterdagmiddag door een nog onbekende man belaagd toen zij aan het wandelen was in de Europawijk. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. Er zou sprake zijn van 'een geweldsincident'.

De politie is op zoek naar de man, en wil graag in contact komen met mensen die iets gezien hebben. De belaging vond plaats rond 16.15 uur bij het Roosje Vospad. Even daarvoor liep de vrouw op de Groningenlaan in de richting van de Europalaan.

De vrouw wist zichzelf te verdedigen tegen de man. "De vrouw was hier niet van gediend en verdedigde zichzelf kranig, waarna de man zich uit de voeten maakte en wegliep in onbekende richting", schrijft de politie.