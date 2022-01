Bewoners van de Haarlemse Veenbergstraat hebben de afgelopen dagen nogal vreemd bezoek voor de deur: met regelmaat wordt er aangebeld door mensen die een coronatest willen doen. Dat komt door een navigatiefoutje: Google Maps plaatst de teststraat aan de IJsbaanlaan om nog onbekende reden hemelsbreed zo'n 250 meter verderop, aan de overkant van het water. "Grappig, maar niet erg handig", zegt buurtbewoner Jelle Zondag.

De Veenbergstraat is normaal gesproken een rustige straat met weinig verkeer, maar nu is het er ietsje drukker. "Je ziet mensen een beetje verdwaald rondkijken", vertelt Jelle. De Haarlemmer heeft mensen al een aantal keren de goede weg uitgelegd. "Ze moeten hier links en dan onder de randweg door, met de auto is dat weer net anders, maar ze zitten dus wel vlakbij."

De 'teststraatzoekers' bellen dus met regelmaat aan in de Veenbergstraat op jacht naar een wattenstaafje in hun neus. Zo kwam buurman Gerton Obbes net zijn bed uit doen plots de deurbel ging. "Ik deed open en iemand zei dat hij voor een testafspraak kwam", lacht hij. "Het is vooral voor de mensen vervelend."

Dat de mensen voor zijn deur mogelijk besmet zijn met het coronavirus deert hem niet zo.

De ronddolende mensen moeten naar de teststraat op de parkeerplaats naast het Kennemer Sportcenter. Best nog een stukje omrijden. Jelle stuurt alle verdwaalde mensen weer de goede kant op en merkt dat ze blij zijn als ze weten waar ze wél heen moeten. "Het zijn mensen die niet hier uit de buurt komen en daarom juist de navigatie gebruiken", constateert hij.

Gerton heeft een medewerker van de GGD gewezen op de fout toen hij zelf naar de IJsbaanlaan moest om zijn boostervaccinatie te halen. Daar bleek dat de fout wel bekend was. "De medewerkers zei dat hij zelf ook verkeerd stond", lacht de Haarlemmer.

Hoe de fout precies tot stand is gekomen, is nog niet helemaal duidelijk. Maar Gerton heeft voor iedereen die nog op pad moet voor een coronatest of vaccinatie wel de oplossing. "Zoek gewoon naar de sporthal, dan kom je er wel."