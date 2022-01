De Koepel in Haarlem is vanaf komende donderdag toegankelijk voor iedereen. In de cellen waar vroeger gevangenen werden ondergebracht, werken nu al enkele ondernemers. Maar met de opening van de Filmkoepel, gaat het bolwerk echt open, zoals het ooit was bedacht.

Joost Bax, werknemer bij het kennis en innovatiecentrum Cupola XS dat al gevestigd is in de Koepel, heeft een subliem uitzicht vanuit een celraampje.

De toren van de Grote- of Sint Bavo schittert in de zon, boven de daken van de stad uit. Joost heeft zich even teruggetrokken in de cel om in alle rust wat te kunnen uitwerken. Collega's zitten juist op de bovenste verdieping van een pand, dat in de open ruimte van de voormalige koepelgevangenis is opgetrokken.

Maar het wordt pas echt een open Koepel, als donderdag de eerste films worden vertoond in de uitgegraven kelder. Dan is het open voor al het publiek. Directeur Alex Rutten van de Filmkoepel kijkt reikhalzend naar ze uit. Hoewel hij zich realiseert dat niet iedereen direct een bioscoopbezoeker zal zijn. "Toen het een gevangenis was kon sowieso niemand naar binnen, dus ik denk dat heel veel mensen rond gaan lopen en een kop koffie gaan drinken en niet naar de film gaan. Maar dat gaat wel komen."

Rutten is blij met zijn zes nieuwe filmzalen met in totaal 600 stoelen waar commerciële, maar ook arthousefilms worden vertoond. En hij is maar wat blij dat het probleem met de akoestiek is opgelost. Want was het in 2018 nog een galmbak, waar je als je klapte je dat nog vier of vijf keer terug hoorde. Nu demonstreert hij opgelucht dat die klap geen echo meer heeft.

"Dat was wel de kunst en kunde die nodig was voor dit gebouw", erkent architect André van Stigt. Hij heeft 16 centimeter isolatie aangebracht tegen het dak van de koepel, met stof als buitenste laag. Die dan wel weer het patroon van het oorspronkelijke geribbelde staal heeft. "En de daken in de cellen hebben een akoestische pleister gekregen, we hebben een rubberen vloer, dus daarmee hebben we het letterlijk leefbaar en bruikbaar gemaakt."

Donderdag wordt wel de testdag of al die mensen die dan de Koepel binnenstromen met alle coronamaatregelen in acht genomen, het alsnog niet een kakofonie van geluid maken. Maar dan is er voor de studenten en de ondernemers nog altijd die cel, waarin ze zich terug kunnen trekken, vindt ook architect Van Stigt. "Want die celdeuren isoleren héél goed."