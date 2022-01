Na jaren van leegstand lijkt er eindelijk een bestemming te zijn gevonden voor het voormalige V&D-gebouw aan het Verwulft in Haarlem. Het pand is eind vorig jaar verkocht aan een projectontwikkelaar, blijkt uit navraag door NH Nieuws en Haarlem105.

De projectontwikkelaar, 3W Real Estate uit Maastricht, wil verder niet op het nieuws ingaan. "Dat hebben jullie knap gevonden, maar ik kan er nog niks over zeggen. In de komende dagen volgt een persbericht", aldus een woordvoerder.

Volgens informatie uit het Kadaster is het rijksmonument uit 1934 voor ruim 27 miljoen euro verkocht. Het pand was hiervoor in handen van ASR Real Estate, dat het verhuurde aan onder meer Hudson's Bay.

Op dit moment is HEMA, op de begane grond, de enige huurder. Verder zegt de gemeente Haarlem vergevorderde gesprekken te voeren over het huren van de kelder voor een fietsenstalling. Naar verwachting gaat die niet eerder dan in 2023 open.

Kalvertoren in Amsterdam

De nieuwe eigenaar is een bekende naam in de vastgoedmarkt. De organisatie heeft veel ervaring met het opknappen van winkels en winkelgebieden. Zo blies 3W Real Estate de Kalvertoren in de Kalverstraat van Amsterdam een nieuw leven in. Hetzelfde deed het bedrijf met winkelcentrum de Barones in Breda.

Over wat het bedrijf precies met het gebouw gaat doen, wil de woordvoerder evenmin iets kwijt. Ook dat moet in de komende periode duidelijk worden. "We hebben heel veel te melden."