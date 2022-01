De huishoudens binnen postcodes 2013 en 2014 in Haarlem hadden maandagavond last van een stroomstoring, meldde Liander. Het gaat om een wijk waar naast jonge gezinnen, ook veel ouderen wonen. De storing is inmiddels verholpen.

Het gaat om de wijk rondom de Koepelkathedraal in Haarlem, een wijk met veel oudere bewoners en jonge gezinnen. "En nu is het helemaal pikkedonker", vertelt een buurtbewoner aan NH Nieuws. "Gelukkig helpen we elkaar met kaarsjes en zaklampen. Er woont hier tegenover een mevrouw van 93 jaar oud, die zal zich wel doodschrikken."

De wijkbewoners hebben zich over elkaar ontfermd en wachten tot de storing is verholpen. Volgens energieleverancier Liander zijn de monteurs onderweg en is de storing rond half elf vanavond verholpen.

De stroomstoring is inmiddels verholpen. Er klonk luid gejuich door de buurt toen het licht weer aanging.