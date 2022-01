Aan de Oorkondelaan in Haarlem is vannacht een camper in vlammen opgegaan. Een auto, die naast de camper stond geparkeerd, raakte zwaar beschadigd door de hitte.

Volgens een woordvoerder van de politie is er één persoon naar het ziekenhuis overgebracht voor controle vanwege het inademen van rook. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand, daar zal vandaag verder onderzoek naar gedaan worden.

De politie roept mensen, die mogelijk iets verdachts hebben gezien of gehoord aan de Oorkondelaan vannacht, zich te melden.