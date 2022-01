Twee auto's zijn afgelopen nacht verwoest door brand. De auto's stonden niet bij elkaar in de buurt, maar in Haarlem-Noord en in Haarlem-Oost geparkeerd.

De eerste brand ontstond in een auto op de Jan Gijzenkade in Noord rond half één 's nachts. Het gaat om een klein brandje met vooral veel rookontwikkeling, zo laat de veiligheidsregio Kennemerland weten aan NH Nieuws. De politie gaat niet uit van brandstichting.

De tweede autobrand volgde een half uur later in Oost aan de Zomerkade. De brandweer wist de brand snel te blussen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van deze brand en houdt rekening met brandstichting.

De veiligheidsregio ziet geen relatie tussen de twee branden.