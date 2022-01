De gemeente Haarlem heeft de hulp ingeroepen van Ed Toilet, een openbare wc die normaal op kermissen te vinden is. Qua versiering past-ie daar wellicht ook beter, maar vanwege het sluiten van de horeca zette de gemeente de mobiele wc-unit dit keer neer naast de Grote of St. Bavokerk. En daar is niet iedereen even blij mee.

Ze kan er op zich wel de lol van inzien, en ze snapt ook dat de wc-unit is geplaatst. Tijdens de vorige sluiting van de horeca had de gemeente de wc met cartoons van rondborstige vrouwen ook al geplaatst, zodat onder andere dagjesmensen alsnog hun behoefte konden doen.

Maar toch heeft Louise van Zetten van de partij Hart voor Haarlem recentelijk dit keer vragen gesteld aan de wethouder, omdat ze de tekeningen op de verplaatsbare wc niet helemaal gepast vindt. "Als je als stadsbestuur hoog van de toren blaast hoe het allemaal moet en hoe mensen zich moeten gedragen, dan vind ik dit openbaar toilet toch wel een komisch contrast", zegt Van Zetten.

Daar komt bij dat volgens Van Zetten de tijden zijn veranderd. "Ik stelde daarom de gewetensvraag aan de wethouder (Eva de Raadt CDA, red.), zeker met GroenLinks in het college. Dan gaat het namelijk vaak over gendergelijkheid en inclusiviteit. Een heleboel dingen mogen eigenlijk niet meer gezegd worden." Volgens Van Zetten hoort deze 'kermisattractie' niet thuis in een straat waar ook een winkel als een juwelier zit.

Borsten door God geschapen

Dat deze opvallende wc naast de kerk staat, is volgens Van Zetten ook opvallend. De wc-juffrouw die de hele middag alle klanten netjes te woord staat, heeft er niet zo'n probleem mee dat de wc naast het huis van God staat. "Die mooie borsten zijn ook door God geschapen en ze zijn niet bloot, enkel een klein beetje zichtbaar", zegt ze. "Eigenlijk vind ik dat deze vrouwen er nog netjes bij lopen vergeleken met sommige vrouwen op straat."

Ook toiletbezoeker Jos heeft weinig moeite met de prenten. "Je moet het zien als cartoons, hè. Nee, ik ben blij dat ik even naar de wc kon. "

Van Zetten heeft een goed alternatief waar de wc-unit wel kan staan. "Zet hem bij het stadhuis, want waarom moet je de winkeliers hiermee opzadelen? Het stadhuis staat toch in de steigers, en dan kan de wethouder er zelf ook naar kijken."