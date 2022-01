Theater De Liefde in Haarlem heeft zaterdag actie gevoerd voor de heropening van de culturele sector. Voor de deur van het theater werd het nummer Open van The Scene gespeeld. Het was een reactie op de uitgelekte nieuwe coronamaatregelen waarin duidelijk werd dat de cultuursector de komende tijd dicht zal blijven.

Geen steun

Omdat het theater nog maar in september geopend is, krijgt het geen steun van de overheid. "We hebben drie maanden goed kunnen draaien met de coronaregels. Nu gaan alle vaste lasten door en krijgen we geen steun. We houden het niet lang meer vol", vertelde ze.

Volgens Simone Lensink van het theater vallen de nieuwe regels gewoon niet uit te leggen. "Je mag wel op afspraak naar een winkel, maar het kan niet in het theater. Het is een rare afweging die wordt gemaakt." Volgens Lensink is er bij het kabinet weinig liefde voor kunst en cultuur. "Dat was bij het vorige kabinet ook al zo."