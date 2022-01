Burgemeester Jos Wienen van Haarlem wil dat de horeca nog dit weekend open kan. Dat heeft hij de regering laten weten, zo stelde hij aan het einde van de middag tijdens het vragenuurtje in de Haarlemse raad. Ook de Zandvoortse burgemeester steunt de oproep.

"Wat mij betreft gaan we weer naar de situatie zoals die van voor 19 december", aldus Wienen. "Ik heb daar geen bezwaar tegen."

Wel tekent de burgemeester aan dat Haarlemmers 'moeten leren leven met wat de regering besluit'. Zo stelde hij te gaan handhaven als de winkeliers besluiten de deuren te openen, terwijl dit nog niet wettelijk is toegestaan.

Dit in tegenstelling tot zijn ambtgenoten in sommige andere gemeentes, die een oogje toeknijpen. Wienen ondertekende dan ook niet de brief die is opgesteld door een aantal burgemeesters met het verzoek de winkels zo snel mogelijk te openen. "Dat is niet de manier", aldus de burgemeester, die pleit om dit soort zaken vooral via de bestaande overlegstructuren aan te kaarten.

Ook burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort wil dat er meer ruimte is voor de horeca en winkels. "Ik zie dagelijks met eigen ogen wat de huidige situatie doet met onze geweldige ondernemers in Zandvoort", schrijft hij op Facebook. "Maar ook wat de huidige sluitingen betekenen voor onze inwoners. Het moet echt kunnen om meer ruimte te bieden aan de samenleving."

Of die ruimte er ook komt, moet morgen op de persconferentie duidelijk worden. Voorlopig is alleen uitgelekt dat winkelen op afspraak mogelijk wordt. Ook op het gebied van sport komt er weer wat meer ruimte.

Moolenburgh is in elk geval positief. "De kracht van een gezamenlijke stem van veel gemeenten is groot wanneer die breed wordt gedragen. Zo is vanmiddag de motie bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten, red) door 100 procent van de gemeenten gesteund. Gecontroleerde openstelling moet kunnen. Ik ga ervan uit dat dit geluid wordt overgenomen."